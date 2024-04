Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Eficienta Energetica in case inteligente, cladiri inteligente si retele inteligente” derulat in ultimele 14 luni de Federatia ACUE in parteneriat cu Asociatia pentru Energie Curata si Combaterea Schimbarilor Climatice (AECCSC), a actionat pe trei piloni furnizand, prin intermediul unor experti,…

- Traseul autobuzului 116 din Barcelona, folosit frecvent de turisti pentru a ajunge la Park Guell, a disparut din aplicatii precum Google Maps si Apple Maps. Consiliul local al Barcelonei a convins dezvoltatorii unora dintre cele mai populare solutii digitale de cartografiere sa ascunda traseul unui…

- Visuri la cheie, revine cu un nou sezon! In curand, la PRO TV și pe VOYO, cel mai iubit și așteptat autocar se va intoarce și va fi pregatit sa ofere cele mai puternice emoții. Sezonul 11 vine cu o noua formula in echipa proiectului! Alaturi de Dragoș Bucur, prezentatorul emisiunii, se vor afla Alex…

- Ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Adrian Caciu, a declarat vineri, la Craiova, ca dupa descentralizarea fondurilor europene, urmatorul pas va fi descentralizarea fondurilor nationale, indiferent de sursa de finantare, transmite Agerpres.

- Azi la Tulcea are loc lansarea candidatilor pentru functiile de primar ai comunitatii locale din judetul Tulcea.La eveniment sunt prezenti presedintele PNL Tulcea Stefan Ilie si deputatul George SiscuLa evenimentul de la lansare a celor 11 candidaturi pentru functia de primar sunt prezenti noii canddati,…

- REGULI noi pentru proprietari și chiriași: Promovarea locuințelor pe platformele de inchiriere, numai dupa obținerea unui certificat din partea autoritaților locale. Modificari și la ANL-uri REGULI noi pentru proprietari și chiriași: Promovarea locuințelor pe platformele de inchiriere, numai dupa obținerea…

- Comunicat de presa, 20 februarie 2024: La data de 18 februarie 2024, Sala de festivitați a Gradiniței „Invațator Costache Cursaru” din Bordeasca Veche (Obilești) (comuna Tataranu – n.r.) a fost gazda unui eveniment de excepție dedicat sectorului agricol și ingineriei alimentare, intitulat „Economie…

- Marcel Ciolacu a vorbit șefilor din administrația locala și și-a exprimat un profund respect pentru oamenii harnici și credincioși ai satelor romanești, recunoscand contribuția lor semnificativa la dezvoltarea generațiilor, inclusiv a propriei generații.Ciolacu evidențiaza importanța aducerii unui volum…