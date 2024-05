Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Istanbul a reținut zeci de persoane care au incercat sa ajunga miercuri, 1 mai, in piața centrala Taksim. BREAKING: Turkey's police use pepper spray, tear gas to disperse protesters amid banned Labour Day rally in Istanbul pic.twitter.com/vcWaqGehBq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May…

- Trei persoane au fost ranite duminica dimineața, fiind injunghiate in timpul unui scandal la KAFRA Housing, in Waalwijk. „Dama de companie, șoferul și romanii”, titreaza site-ul broadcasterului olandez regional Omroep Brabant.In cladirea in care a avut loc altercația locuiesc in principal muncitori…

- Autoritatile turce au arestat 147 de persoane suspectate de apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, a anuntat marti ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, in conditiile in care s-a aflat ca doi dintre presupusii autori ai atentatului de la sala de concerte din Moscova se intorsesera din…

- Politia rusa din Moscova a arestat sambata cateva persoane, inclusiv jurnalisti, la o manifestatie a sotiilor unor militari mobilizati, care cer ca acestia sa fie... The post Femei și jurnaliști, arestați in Moscova, la o manifestație a soțiilor de militari trimiși pe front appeared first on Special…

- Politia rusa a arestat sambata mai multi jurnalisti la o manifestatie a sotiilor de militari mobilizati, care cer ca acestia sa fie adusi inapoi din Ucraina, la doi ani de la declanșarea invaziei ruse, relateaza mai multe publicatii ruse independente.

- Șase persoane, inclusiv trei ofițeri de poliție, au fost ranite, intr-o tentativa de atac terorist in fața unui tribunal din Istanbul, petrecuta marți, 6 februarie. Atacatorii, o femeie și un barbat, au fost impușcați mortal de polițiști, au anunțat autoritațile turce, citate de Reuters.Atacatorii apartineau…