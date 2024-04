Acțiune masivă, cu colaborarea Europol și FBI, pentru anihilarea unui „supercartel” al drogurilor din Europa 23 de persoane suspectate ca lucreaza pentru șeful incarcerat al unui cartel european al drogurilor care controleaza o mare parte a vanzarilor de cocaina din Europa au fost arestați. Printre cei arestați se numara polițiști de rang inalt. Poliția bosniaca a facut raiduri in zeci de locații și a arestat 23 de persoane suspectate ca […] Articolul Acțiune masiva, cu colaborarea Europol și FBI, pentru anihilarea unui „supercartel” al drogurilor din Europa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

