Stiri pe aceeasi tema

- "In urma unui apel prin SNUAU 112, a fost semnalat faptul ca un avion de mici dimensiuni a fost nevoit sa aterizeze fortat in localitatea Vurpar, comuna Vintu de Jos. De indata, la fata locului s-au deplasat un echipaj de stingere cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor medical din cadrul Sectiei…

- Doi soferi au fost grav raniti dupa ce ce s-au ciocnit cu autoutilitarele. Cei doi au fost descacerati si apoi transportati la spital, unul cu ambulanta, iar celalalt cu un elicopter SMURD. Traficul a fost blocat complet in urma accidentului. Accidentul in care au fost implicate cele doua autoutilitare…

- FOTO Un elicopter ramas fara combustibil, alimentat intr-o benzinarie din Alba: Aparatul, un Robinson 44, inmatriculat in Statele Unite Un elicopter ramas fara combustibil, alimentat intr-o benzinarie din Alba: Aparatul, un Robinson 44, inmatriculat in Statele Unite Pilotul unui elicopter de mici dimensiuni…

- La data de 09.03.2024, in jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea, desfașurand activitați in cadrul acțiunii pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice, a oprit pentru control pe DN 17A raza comunei Marginea, județul Suceava, autoutilitara condusa de catre…

- In perioada 29 februarie – 2 martie, polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul IPJ Salaj au depistat mai multe delicte silvice in județ. La sfarșitul saptamanii, au fost dispuse controale mai multe societați comerciale și s-au verificat 23 de transporturi de lemne.…

- Sambata la amiaza, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea care desfașura activitați in cadrul unei acțiuni dispuse de catre IPJ Suceava pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice, a oprit pentru control pe DJ 209K raza comunei Burla o autoutilitara condusa…

- In perioada 04.03.2024 ndash; 07.03.2024 se vor desfasura trei transporturi cu depasiri pe traseul:Vama Veche PTF ndash; DN39 ndash; Agigea ndash; A4 ndash; DN2A ndash; Ovidiu judetul Constanta .Vehiculele transporta componente macara.Potrivit CNAIR, latimea maxima a vehiculelor este de 3 m, cu masa…

- In cadrul actiunilor desfasurate la sfarsit de saptamana, polițiștii din cadrul Postului de poliție Lopatari au depistat, pe DJ203K, un localnic in varsta de 59 de ani, ce transporta material lemnos cu autoutilitara. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca exista neconcordanțe intre cantitatea…