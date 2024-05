Stiri pe aceeasi tema

- La Dublin, pe „Aviva Stadium“, in fața a peste 50.000 de spectatori, se va decerna primul trofeu european din acest sezon, cel din Liga Europa. Atalanta – Leverkusen se va juca, diseara, de la ora 22.00 (Pro Arena) cu o brigada din Romania.

- Atalanta și Bayer Leverkusen se vor intalni astazi, de la 22:00, in finala Europa League. Meciul se va juca pe stadionul Aviva, din Dublin, și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și pa tv pe Pro Arena. Partida va fi arbitrata de Istvan Kovacs, arbitrul numarul #1 al Romaniei. Acesta va…

- Istvan Kovacs (39 de ani) va arbitra finala Europa League, Atalanta - Leverkusen, programata miercuri, 22 mai, de la 22:00. Inaintea duelului ce se va disputa la Dublin, arbitrul roman a acordat un interviu pentru UEFA in care și-a spus povestea și modul in care traiește fotbalul. Centralul din Carei…

- Istvan Kovacs (39 de ani) a fost delegat la finala Europa League dintre Bayer Leverkusen și Atalanta, care va avea loc pe 22 mai, la Dublin. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Pro Arena. Dupa ce in 2022 a arbitrat prima finala Conference League din istorie, caștigata de Roma cu Feyenoord, 1-0,…

- Bayer Leverkusen - AS Roma, returul din semifinalele Europa League, va fi redat in format liveTEXT de catre GSP.ro, de la 22:00, la fel ca in cazul meciului Atalanta - Marseille, programat sa inceapa de la aceeași ora. Duelul dintre italieni și francezi va fi transmis și la televizor, de catre Pro Arena.…

- Atalanta - Marseille, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din Liga Europa, este programat, joi, 9 mai, de la ora 22:00, pe Stadio Atleti Azzurri d'Italia din Bergamo, si va fi transmis in direct de Pro Arena si de platforma online VOYO.

- Liverpool - Atalanta, meci contand pentru prima mansa a sferturilor de finala din Liga Europa, este programat, joi, 11 aprilie, de la ora 22:00, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Pro Arena si de platforma de streaming VOYO.

- Tragerea la sorți a sferturilor Europa League are loc azi, de la ora 14:00, liveTEXT pe GSP.ro și transmisa pe UEFA.com. Echipele calificate in sferturilor Europa League: Atalanta, Roma, Leverkusen, Liverpool, Benfica, AC Milan, Marseille, West Ham Tragere la sorți sferturi Europa League, live de la…