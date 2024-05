Stiri pe aceeasi tema

- Ademola Lookman a reusit un hat-trick colosal pentru Atalanta in finala Europa League. Atacantul in varsta 26 de ani a „distrus-o” pe Bayer Leverkusen si a reusit o performanta unica in istoria competitiei. Nigerianul a inceput recitalul inca din minutul 12, cand a deschis scorul in meciul arbitrat…

- Inainte de finala Europa League, Atalanta - Bayer Leverkusen, in aceasta seara, ora 22:00, fostul arbitru italian Gianpaolo Calvarese (48 de ani) i-a schițat un portret romanului Istvan Kovacs (39), cel care va conduce partida din Dublin. UEFA a delegat o brigada de arbitri romani la Atalanta - Bayer…

- Dupa o serie uluitoare de 51 de meciuri fara infrangere, Bayer Leverkusen iși va apara recordul impecabil in finala Europa League. Campioana Germaniei infrunta Atalanta, care este hotarata sa puna capat parcursului incredibil al lui Leverkusen.Scena este pregatita la Dublin, unde Leverkusen vrea…

- Atalanta și Bayer Leverkusen se vor intalni astazi, de la 22:00, in finala Europa League. Meciul se va juca pe stadionul Aviva, din Dublin, și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și pa tv pe Pro Arena. Partida va fi arbitrata de Istvan Kovacs, arbitrul numarul #1 al Romaniei. Acesta va…

- Xabi Alonso (42 ani) și Bayer Leverkusen se pregatesc de finala Europa League, pe care „farmaciștii” o vor disputa in compania celor de la Atalanta, formația pregatita de Gian Piero Gasperini. Finala celei de-a doua competiții europene ca importanța va avea loc maine, de la ora 22:00. Partida va fi…

- Mijlocasul Florian Wirz, desemnat cel mai bun jucator al Bundesligii in sezonul 2023/2024, este refacut si a plecat marti cu Bayer Leverkusen la Dublin pentru finala Europa League la fotbal, cu Atalanta, care se va desfasura miercuri seara (ora 22:00), transmite DPA, potrivit Agerpres.

- Istvan Kovacs (39 de ani) a fost delegat la finala Europa League dintre Bayer Leverkusen și Atalanta, care va avea loc pe 22 mai, la Dublin. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Pro Arena. Dupa ce in 2022 a arbitrat prima finala Conference League din istorie, caștigata de Roma cu Feyenoord, 1-0,…

- Finala din acest an a Europa League le va pune fața in fața pe Atalanta Bergamo si Bayer Leverkusen, dupa rezultatele inregistrate joi seara in manșa retur a semifinalelor. Dupa ce in tur remizase pe Stade Velodrome, 1-1, Atalanta a invins-o la scor de forfait pe Olympique Marseille, 3-0, prin golurile…