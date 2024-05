Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA sa conduca finala Europa League dintre Atalanta Bergamo și Bayer Leverkusen, care va avea loc miercuri, 22 mai, la Dublin. Din brigada pentru aceasta finala vor face parte și conaționalii Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, asistenți, și Catalin Popa,…

- Istvan Kovacs (39 de ani) a fost delegat la finala Europa League dintre Bayer Leverkusen și Atalanta, care va avea loc pe 22 mai, la Dublin. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Pro Arena. Dupa ce in 2022 a arbitrat prima finala Conference League din istorie, caștigata de Roma cu Feyenoord, 1-0,…

- Union Saint-Gilloise a castigat Cupa Belgiei dupa o asteptare de nu mai putin de 110 ani, informeaza Agerpres . Aceasta a invins-o pe Royal Antwerp cu scorul de 1-0 in finala disputata joi pe stadionul „Roi Baudouin“ din Bruxelles. Golul care a farcut diferența a fost inscris de japonezul Koki Machida…

- Italia si-a asigurat matematic, joi, al cincilea loc in sezonul viitor al Ligii Campionilor, dupa ce Atalanta si Fiorentina s-au calificat in semifinalele Europa League si respectiv Conference League. Gratie punctelor cucerite de echipele italiene in fazele superioare ale cupelor europene, Italia a…

- Liverpool a suferit joi seara o infrangere surprinzatoare cu 3-0 pe teren propriu in fața Atalantei. Gianluca Scamacca a marcat de doua ori pentru echipa italiana in prima manșa a sferturilor de finala ale Europa League. Tot joi, AC Milan pierdut la limit

- Tragerea la sorți a sferturilor Europa League are loc azi, de la ora 14:00, liveTEXT pe GSP.ro și transmisa pe UEFA.com. Echipele calificate in sferturilor Europa League: Atalanta, Roma, Leverkusen, Liverpool, Benfica, AC Milan, Marseille, West Ham Tragere la sorți sferturi Europa League, live de la…

- Arbitrii romani Istvan Kovacs și Radu Petrescu au fost delegați de UEFA la doua meciuri din returul optimilor de finala din Europa League și Conference League, care vor avea loc joi, 14 martie. Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Villarreal (Spania) și Marseille (Franța), returul optimilor de finala…

- Arbitrul Radu Petrescu a fost delegat de UEFA la meciul dintre Feyenoord și AS Roma, care va avea loc joi, 15 februarie, de la ora 19:45. Cele doua echipe se vor duela in play-off-ul pentru optimile Europa League, dupa ce in 2022 s-au intalnit in finala primei ediții de Conference League (la centru…