- Convocat pentru discuții, ambasadorul Rusiei in Polonia nu s-a prezentat luni la ministerul de externe de la Varșovia. Purtatorul de cuvant al ministerului polonez al externelor, Pawel Wronski se intreaba daca ambasadorul e capabil sa reprezinte in mod corespunzator interesele Federației Ruse. „Ne intrebam…

- Razboi in Ucraina, ziua 748. Deputati ai partidului pro-Kremlin, Rusia Unita, au prezentat in Duma de Stat, un proiect de lege care declara ilegala predarea catre Republica Sovietica Socialista Ucraineana (RSS Ucraineana) a Crimeii in 1954.

- Rusia a inceput producția in masa a celei mai grele bombe de planificare FAB-1500-M54. Aceste bombe de o tona și jumatate sunt din ce in ce mai folosite in Ucraina. Recent, un FAB-1500-M54 a fost aruncat pe o cladire cu mai multe etaje din orașul Krasnogorovka, langa Donețk, relateaza Nexta. FAB-1500-M54…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat luni pe ambasadorul Germaniei, a informat agenția de presa TASS, dupa ce presa rusa a publicat o inregistrare audio a unei intalniri a unor oficiali militari germani de rang inalt, relateaza Rador Radio Romania. Presa rusa a publicat vineri o inregistrare audio…

- La un deceniu dupa ce soldati rusi au patruns in peninsula ucraineana Crimeea pe care Moscova avea sa o anexeze in cele din urma la 16 martie 2014, o parte a Occidentului inca nu ia in serios avertismentele ucrainenilor cu privire la pericolul pentru propriile interese reprezentat de ambitiile expansionismului…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat joi, intr-un interviu acordat presei ruse, ca Rusia trebuie „sa ajunga la Kiev, pentru a atinge obiectivele operațiunii speciale”, susținand ca atat Kievul cat și Odesa sunt „orașe rusești”.Declarațiile sale au fost preluate…

- Dmitri Medvedev, fost președinte, acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a acuzat pe Sirski, care nu a servit in armata Rusiei post-sovietice, ca și-a incalcat juramantul de ofițer, relateaza HotNews.ro.„Privind biografia noului comandant-șef al forțelor armate ucrainene, Sirski,…

