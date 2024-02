Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) de la Haga a respins in mare masura miercuri un caz din 2017 adus de Ucraina in fata instantei supreme a ONU si care acuza Rusia ca finanteaza terorismul sprijinindu-i pe rebelii pro-Moscova din estul Ucrainei, relateaza agentia de presa DPA.Judecatorii au…

- Chiar daca, la Washington, subiectul asistenței militare pentru Ucraina a devenit marul discordiei dintre republicani și democrați, nu cred ca americanii vor arunca manușa, dupa ce noul titular de la Casa Alba iși va prelua mandatul. Acesta ar putea fi Joe Biden, Donald Trump sau - in ipoteza cea mai…

- Campania militara a Rusiei in Ucraina este ilegala, dat fiind faptul ca autoritatile nu au consultat populatia atunci cand au trimis trupe in tara vecina, a declarat vineri, 12 ianuarie, Iakov Djugasvili, stranepotul dictatorului sovietic Iosif Stalin, intr-un interviu acordat agenției spaniole de presa…

- Campania militara a Rusiei in Ucraina este ilegala, dat fiind faptul ca autoritatile nu au consultat populatia atunci cand au trimis trupe in tara vecina, a declarat vineri rusul Iakov Djugasvili, stranepotul lui Stalin, intr-un interviu pentru EFE. „Pentru ca sa participe in acest razboi, fortele armate…

- Presedintele Volodimir Zelenski a avertizat ca, daca Ucraina pierde razboiul cu Rusia, Putin iși va apropia razboaiele de Occident și „va va manca la cina cu tot cu UE, NATO, libertate si democratie”. Intr-un interviu publicat luni de revista The Economist, Zelenski a spus ca ideea ca Rusia a castigat…

- Presedintele Volodimir Zelenski a avertizat ca, daca Ucraina pierde razboiul cu Rusia, Putin iși va apropia razboaiele de Occident și „va va manca la cina cu tot cu UE, NATO, libertate si democratie”. Intr-un interviu publicat luni de revista The Economist, Zelenski a spus ca ideea ca Rusia a castigat…

- Mass-media rusa: atacul asupra Belgorodului, comandat de Zelenski Ordinul de a efectua un raid in orasul rusesc Belgorod a venit, se pare, direct de la presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Asa transmite postul de televiziune Russia Today, citand surse din fortele de securitate din Moscova. „Zelenski…

- Ucraina a revendicat astazi atacuri cu drone impotriva unor obiective militare rusesti in partea estica a Crimeei, peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014. Crimeea serveste drept baza de aprovizionare in spatele frontului pentru trupele implicate in campania militara rusa in Ucraina.