Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica a transmis, miercuri, o alerta cu privire la o campanie de phishing in care se foloseste identitatea DIGI Romania. ”Atacatorii din online continua campaniile de phishing prin uzurparea identitatii institutiilor si companiilor legitime din Romania. Astazi,…

- Recent, Directoratul Național de Securitate Cibernetica a atras atenția asupra unei campanii active ce utilizeaza numele BRD Groupe Societe Generale și CEC Bank in scopuri frauduloase. Campania implica efectuarea de apeluri false, in care atacatorii se prezinta drept angajați ai unor banci din Romania,…

- Tentativele de frauda online cresc in perioada sarbatorilor pascale, cand utilizatorii fac mai multe cumparaturi pe internet, iar infractorii cibernetici profita de neatentia acestora – avertizeaza Directoratul National de Securitate Cibernetica. Intr-o postare pe o retea de socializare, institutia…

- O metoda de frauda care va poate lasa rapid fara bani in conturi ia amploare in Romania, avertizeaza Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC).Este vorba despre metoda ,,iubire prefacuta”, tehnica prin care infractorii cibernetici incearca sa șantajeze victimele in urma unei aparente relații…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica: Tentativa de frauda prin folosirea imaginii McDonald’s Romania. Oferta speciala te poate lasa fara bani pe card . Directoratul National de Securitate Cibernetica ( DNSC ) avertizeaza, marti, asupra unei tentative de frauda prin folosirea imaginii McDonald’s…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda de tip phishing prin folosirea identitatii vizuale a companiei eMAG, potrivit Agerpres. „In ultimele zile, DNSC a primit informatii legate de o tentativa de frauda propagata prin sms prin transmiterea…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda de tip phishing prin folosirea identitatii vizuale a companiei eMAG. Potențialele victime erau abordate prin diverse mesaje. In ultimele zile, DNSC a primit informații legate de o tentativa de frauda…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza cu privire la o noua campanie de frauda prin folosirea identitații vizuale a companiei Emag.Concret, hackerii trimit catre utilizatori din Romania mesaje care conțin link-uri malițioase. Modul in care este formulat mesajul activeaza…