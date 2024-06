Stiri pe aceeasi tema

- Incident neverosimil la incalzirea dinaintea meciului Germania - Scoția (5-1), deschiderea Euro 2024. Kai Flathmann (43 de ani), din Bremerhaven, membru al fan clubului naționalei, s-a ales cu mana stanga rupta, dupa ce atacantul german a tras atat de tare incat in minge, incat balonul i-a rupt mana…

- Incident nefericit pentru omul de afaceri Paul Nicolau, zis și Pescobar. Hoții i-au jefuit casa in timp ce el se afla in Germania la EURO 2024 pentru a susține Naționala Romaniei direct din tribuna. Patronul de la Taverna Racilor, cunoscut in lumea mondena sub numele de Pescobar, a fost pus in fața…

- Intr-o localitate de langa Magdeburg, la o vizionare privata, trei fani au fost injunghiați de un individ ucis apoi de poliție. El comisese deja un omor, cu doar cateva minute mai devreme, intr-un apartament din zona. La cateva minute dupa fluierul de start al meciului Germania - Scoția (5-1) s-a consemnat…

- Raul Rusescu, fost atacant cu 10 selecții la prima reprezentativa, a facut o serie de predicții, in direct la GSP Live, inaintea Campionatului European din Germania # Printre altele, Rusescu este de parere ca Romania va depași faza grupelor la Euro 2024 și ca Belgia, favorita grupei noastre, va fi o…

- Germania - Scoția este primul meci de la EURO 2024. Nemții sunt gazdele acestui turneu final și sunt mari favoriți inaintea acestui duel. Meciul dintre Germania și Scoția va avea loc vineri, 14 iunie, de la ora 22:00. Ungaria și Elveția sunt celelalte echipe din grupa A de la turneul final din Germania.…

- Germania va deschide Campionatul European pe care il gazduiește pe 14 iunie, de la ora 22:00, cu Scoția. Cu doar 4 zile inainte de startul EURO, doi internaționali din lotul lui Julian Nagelsmann au fost la un pas de bataie. Antonio Rudiger și Niclas Fullkrug, rivali in finala Champions League de pe…