- O italianca și-a dat in judecata fostul soț pentru ca, dupa desparțire, acesta s-a mutat impreuna cu femeia pentru care a parasit-o pe aceeași strada, la cateva sute de metri distanța de locuința ei. Avocata femeii a solicitat daune morale pentru ca, spunea ea, gestul barbatului i-a provocat depresie…

- Compania de mașini electrice a lui Elon Musk (52 de ani) a dat in judecata un adolescent britanic caruia ii cere 1,9 milioane de euro din cauza ca a vandut cateva brelocuri cu sigla firmei, relateaza The Sun.Baiatul de 14 ani, al carui nume nu a fost menționat, ar fi vandut brelocuri imprimate 3D cu…

- Procurorii PCCOCS, ofițerii INI și ofițerii IGP al MAI anunța reținerea unei femei din Cahul de peste 50 de ani, pentru comandarea asasinarii fostului soț, contra sumei de 20.000 euro, saptamana curenta. Potrivit informațiilor fostul soț al femeii urma sa fie otravit cu substanța toxica dintr-un recipient…

- Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Tribunalul Alba a remis procurorilor un dosar penal deschis pe numele unei…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta sunt asteptatti sa se pronunte luni, 15 aprilie 2024, in dosarul femeii suspectate ca si ar fi incendiat concubinul Conform portalului instantelor de judecata, instanta se va pronunta asupra masurii preventive dispuse in cauza, respectiv arestul preventiv. Oricare…

- Nu este prima data cand numele sau e implicat intr-un proces. In 2007, fostul judecator a fost dat in judecata de sotie. Ulterior, respectiv in 2017, fiica cea mare a lui Danilet l-a actionat in instanta pe tatal sau. Motivul este, se pare, legat tot de pensia de intretinere. Cristi Danileț vrea sa…

- Plata este echivalenta cu profiturile pierdute in trimestrul respectiv, a spus transportatorul intr-un docoment depus la autoritatile de reglementare, adaugand ca asteapta compensatii suplimentare. Un avion MAX 9 operat de Alaska Airlines a suferit o explozie a unui panou de usa, in timpul zborului,…