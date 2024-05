Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri ca cea mai mare problema a Bucurestiului, astazi, este fenomenul drogurilor care a scapat de sub control, el criticandu-l pe primarul in functie, Nicusor Dan, ca a retras politistii din proximitatea scolilor, din parcuri si…

- "Am ajuns la concluzia ca cel mai bine este sa susținem candidatura doamnei Firea. Am zis ca e mai corect pentru bucureșteni sa dam votul doamnei Firea. Daca punem in balanța realizarile doamnei Firea cu realizarile domnului Nicușor Dan sunt diferențe foarte mari. Cum iși caracterizeaza Firea contracandidații…

- Știu ca lumea așteapta numele de pe lista ce au fost aprobate azi. Este vorba de Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Adina Valean, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Mircea Hava, Gheorghe Falca, fostul ministrul al Energiei, Virgil Popescu, Alexandru Muraru și Mara Mareș.Am votat, de asemenea, alianța cu PSD,…

- Consilerul general al PSD Adrian Vigheciu il ironizeaza pe candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja. Cel din urma s-a declarat convins ca „ii va bate mar” pe Gabriela Firea și Nicușor Dan. „Sebi Burduja, cuceritorul cu ochi albaștri și la propriu care deja se viseaza primarul Bucureștiului,…

- Președintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, 14 februarie, ca bucurestenii vor altceva și ca ii va invinge și pe Nicușor Dan, și pe Gabriela Firea in alegerile locale din acest an, deși PSD nu și-a desemnat deocamdata candidatul la Primaria Capitalei.„Sunt convins ca ii bat mar…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv, relateaza News.ro.Intrebat din nou…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a refuzat sa spuna pe cine ar vota pentru Primaria Capitalei intr-o competitie in care ar participa doar Gabriela Firea si Nicusor Dan. De asemenea, liderul liberal a sustinut ca PSD si PNL nu au analizat inca varianta unui candidat comun pentru Primaria Generala. Liderul…

