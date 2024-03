Stiri pe aceeasi tema

- PSD Iasi anunta joi ca inca un primar PNL va candida pe listele PSD la alegerile locale, precizand ca pana acum 6 primari si un viceprimar PNL, 1 primar USR, 1 primar PMP si peste 50 de consilieri locali s-au alaturat social-democratilor la Iasi, conform News.ro. ”Primarul Costel Hugianu si cei 8…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a informat competitorii electorali care doresc sa participe la alegerile europarlamentare si locale din 9 iunie ca, incepand de luni, a demarat procedura de inregistrare a mandatarilor financiari coordonatori desemnati, in vederea atribuirii codurilor unice de…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca alegerile locale, programate pentru 31 martie, vor fi ultimele pentru el, a informat vineri agenția de presa de stat Anadolu. Erdogan, cel mai de succes politician al Turciei moderne, se afla la conducerea țarii de mai bine de doua decenii. Caștigator…

- PSD Iasi a anuntat miercuri ca alti trei primari si 22 de consilieri locali PNL din judet vor candida la alegerile locale pe listele Partidului Social Democrat. Cei trei edili, alaturi de echipele lor de consilieri locali, reprezinta comunele Bals (Constantin Goldut), Valea Seaca (Neculai Miron) si…

- Decizia de comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale a grabit lucrurile in partidele clujene, care incep sa-și formeze echipele și sa anunțe candidații pentru scrutinul din 9 iunie 2024.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al presedintelui rus Vladimir Putin, anunta duminica faptul ca urmeaza sa candideze la un nou mandat in alegerile prevazute in 2025, potrivit agentiei oficiale belaruse de presa Belta, scrie news.ro .

- Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, nu crede ca exista riscul unei majoritați extremiste in Parlamentul Romaniei, dar ia in calcul varianta ca turul al doilea al alegerilor prezidențiale sa puna fața in fața un candidat moderat și unul extremist. El a vorbit la Interviurile Digi24.ro și despre…