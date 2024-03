Stiri pe aceeasi tema

- Hubert Thuma a reacționat la propunerea legislativa inițiata de deputatul Daniel-Liviu Toda si sustinuta de alti cinci deputati neafiliati, care prevede ca pisicile de pe strada, considerate a fi fara stapan, sa fie capturate, duse in adaposturi si eutanasiate in cazul in care nu sunt adoptate. Președintele…

- Statisticile Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), valabile la sfarșitul lunii ianuarie 2024, dezvaluie ca județul Cluj conduce la capitolul femei de afaceri, cu 33.646 de femei actionari sau asociati. Il urmeaza aproape Ilfov , cu 33.146 de femei in aceleași poziții, și Timis, unde sunt…

- Vanzarea fara autorizație a ghioceilor, precum și a altor asemenea plante sau a fructelor de padure reprezinta infracțiune și se sancționeaza cu amenda contravenționala, transmite Poliția Locala Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentantilor Politiei Locale Sfantu Gheorghe, activitatile de comert pe strazi,…

- Victoraș Micula a fost chemat in fața instanței, insa, se pare ca nici de data aceasta nu a avut noroc. Milionarul a pierdut procesul in fața Adrianei Bahmuțeanu. Totul a pornit de la o postare facuta de fosta soție a celebrului Silviu Prigoana. Postarea cu pricina l-a deranjat pe Victoraș Micula, care…

- La fel de variate sunt și gesturile pe care le prefera pisica atunci cand este mangaiata. Comportamentul corporal al unei pisici poate fi dificil de interpretat pentru unii dintre noi, relateaza Click! .Pisicilor nu le o place sa fie mangaiate pe burtaDe exemplu, unele pisici nu tolereaza sa fie mangaiate…

- Din cauza pandemiei și a razboiului din Ucraina, navele de croaziera au devenit o raritate in porturile din Romania. In ultimii doi ani, la Constanța, n-a fost vazuta niciuna. Navele maritime cu turiști straini au ocolit Romania, iar cele fluviale au adus puțini vizitatori. In 2024, ar trebui sa ajunga…

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) reincepe campania gratuita de sterilizare și microcipare pentru cainii de rasa comuna cu deținatori din București. Anunțul a fost facut de reprezentanții Primariei Capitalei pe Facebook. Campania va incepe pe 13 ianuarie, cand o clinica…

- Proprietarii de caini sunt obligati sa ii inregistreze si sa ii microcipeze conform legislatiei in vigoare OUG 155 2001 . In caz de pierdere, microciparea permite identificarea si contactarea proprietarilor.Cainii neinregistrati gasiti in spatiile publice sunt considerati fara stapan si sunt supusi…