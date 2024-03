Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC ) a respins protocolul de constituire a Alianței „Dreapta Unita” . Din aceasta alianța urmau sa faca parte USR, condusa de Catalin Drula, PMP al lui Eugen Tomac și Forța Dreptei, reprezentata de Ludovic Orban. BEC a respins cererea de inregistrare a Alianței. Decizia i-a…

- "Iohannis a intrat in criza de timp. Mai are puțin pana iși incheie cel de-al doilea mandat. Ce va face in continuare? Sa reia operațiunea de real estate prin meditații? A depașit nivelul asta, așa incat propune națiunii doua proiecte prioritare: cautarea unui job pentru președinte și pregatirea unui…

- Fostul premier Adrian Nastase scrie ironic pe blogul sau ca Iohannis reușește sa aiba și el, in sfarșit, dupa 10 ani, un proiect național. ”Iohannis a intrat in criza de timp. Mai are putin pana isi incheie cel de-al doilea mandat. Ce va face in continuare? Sa reia operatiuni de real estate prin meditatii?…

- Klaus Iohannis și-a anunțat oficial dorința de a ajunge secretar general al NATO. Cel care a semnat aderarea Romaniei la NATO - fostul premier Adrian Nastase - este de parere ca Iohannis blufeaza prin anunțul sau. Nastase crede ca Iohannis vizeaza, de fapt, o funcție intr-o instituție UE, insa se folosește…

- In ziua in care s-a aflat „pe surse” ca președintele Klaus Iohannis va fi propus oficial de Romania pentru funcția de secretar general al NATO, Germania iși anunța favoritul. Nu este vorba despre Klaus Iohannis, el insuși etnic german, ci despre premierul olandez Mark Rutte. „Cancelarul Scholz susține…

- Jennifer Jacobs, jurnalista Bloomberg si corespondent la Casa Alba, dezvaluie intr-o postare pe rețeaua X ca Romania și-a anunțat in mod oficial aliații NATO de faptul ca il propune pe Klaus Iohannis pentru functia de secretar-general al Aliantei. „Romania i-a notificat pe ceilalti membri NATO ca intentioneaza…

- Dupa eșecul notabil din 2022 pe tema aderarii la Spațiul Schengen, unii lideri liberali par sa fi schimbat tactica incepand sa se laude cu rezultatele obținute de alții, considera Daniel Catalin Zamfir, senator PSD. Criticile indreptate spre cei 10 ani de mandat ai președintelui Klaus Iohannis aduc…

- Oaspeți de rang inalt la meciul de hochei dintre Corona Brașov și Miercurea Ciuc, partida care a avut loc, vineri, la Brașov. In tribune a putut fi vazuta președinta Ungariei, Katalin Eva Novak, aflata in vizita neoficiala in Romania. Președinta Ungariei , Katalin Eva Novak, fost secretar de stat la…