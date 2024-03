Victoraș Micula pierde procesul cu Adriana Bahmuțeanu Victoraș Micula a fost chemat in fața instanței, insa, se pare ca nici de data aceasta nu a avut noroc. Milionarul a pierdut procesul in fața Adrianei Bahmuțeanu. Totul a pornit de la o postare facuta de fosta soție a celebrului Silviu Prigoana. Postarea cu pricina l-a deranjat pe Victoraș Micula, care a decis sa o dea in judecata. La acel moment, Bahmuțeanu a facut dezvaluiri despre trecutului familiei Micula, pe care Victoraș le-a considerat revoltatoare. Instanța i-a dat dreptate și de aceasta data Adrianei Bahmuțeanu. Judecatorii au dispus și plata unor sume de bani „Solutia pe scurt: Respinge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

