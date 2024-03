Care este județul cu cele mai multe femei de afaceri din România? Statisticile Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), valabile la sfarșitul lunii ianuarie 2024, dezvaluie ca județul Cluj conduce la capitolul femei de afaceri, cu 33.646 de femei actionari sau asociati. Il urmeaza aproape Ilfov , cu 33.146 de femei in aceleași poziții, și Timis, unde sunt inregistrate 27.407 femei actionari sau asociati. Aceste date evidențiaza o prezența remarcabila a femeilor in peisajul antreprenorial romanesc, subliniind progresul și contribuția semnificativa a femeilor la economia locala și naționala. La nivel național La nivel național, femeile reprezentau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania era de 609.470, la finele lunii ianuarie 2024, cu o pondere de 36,5% in total actionari sau asociati, reiese din statistica Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), transmite Agerpres. Conform datelor centralizate, actionarii…

- Creșterea numarului de prosumatori pare sa se mai fi temperat pe final de an. Nu s-a ajuns la 150.000 și nici chiar la 1,5 GW, cum estimau autoritațile. Cifrele sunt, totuși, impresionante. Zsuzsa Bereschi, Principal in cadrul Horvath, ne-a explicat și care ar trebui sa fie liniile urmate de politicile…

- In cadrul unei acțiuni coordonate de Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, politisti ai Inspectoratului General al Poliției Romane au efectuat luni dimineata o serie de percheziții vizand o școala postliceala medicala implicata intr-o schema de școlarizare fictiva. Astfel, mai multi cetațeni…

- Un numar de 71.241 de firme au fost radiate la nivel national, in 2023, cu 3,26% mai putine comparativ cu anul anterior, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti - respectiv 11.820 (in scadere cu…

- Bucuresti, Ilfov, Cluj, Timis, Brasov, sunt cele 5 judete din Romania, unde peste 20 din populatia rezidenta este absolventa de studii universitare, dupa cum informeaza un raport intocmit de pecifre.ro.In acest raport, judetul Constanta se situeaza pe locul al saselea, cu 18,23 , la distanta de aproximativ…

- Clujul se numara printre județele cu cei mai mulți absolvenți de studii universitare. In clasamentul zonelor cu cel mai inalt grad de educație din Romania, unde peste 20% din populația rezidenta este absolventa de studii universitare, se afla și Bucuresti, Ilfov, Timis și Brașov, arata datele INS…

- Patriarhul Daniel se afla in topul bugetarilor din Romania, cu un salariu egal cu cel al președintelui Senatului, dar ceva mai mic decat al președintelui țarii. Conducatorul Bisericii Ortodoxe Romane, Patriarhul Daniel, este cel mai bine platit șef de cult din Romania, cu un salariu lunar de 23.920…

- Cotidianul Zi de Zi va prezinta o ierarhie a celor mai profitabile societați comerciale din județul Mureș care desfașoara, potrivit codului CAEN, activitați de "fabricarea jocurilor și jucariilor". Ierarhia este realizata cu sprijinul www.listafirme.ro, principalul portal care furnizeaza date despre…