Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut un numar de 110.355 de prosumatori pana la finalul anului 2023, cu o putere instalata de 1.442 de MW, potrivit datelor transmise de ANRE. Din cei peste 110.000 de prosumatori, 95.205 reprezinta persoanele fizice, care au instalat capacitați de 611,45 MW, in timp ce cele peste 15.000 de…

- La finalul anului trecut, in Romania existau 110.355 de prosumatori, dupa cum arata datele oficiale centralizate de ANRE. Puterea lor instalata a ajuns la un total de 1.442 de MW, același cu puterea cumulata a celor doua reactoare nucleare de la Cernavoda. Din totalul prosumatorilor, 95.205 sunt persoane…

- The number of natural, legal persons incorporations, down almost 4pct in 2023The number of incorporations of natural and legal persons in Romania decreased in 2023 by 3.78%, y-o-y, down to 147,026, of which almost 66%, or 96,839, are limited liability companies limited (SRL), according to data centralised…

- CARAȘ-SEVERIN – Conform statisticilor, numarul mare al acestora influenteaza „pozitiv“ nivelul salarial in judetele mai sarace! Ne-am obișnuit sa ne cautam și sa ne regasim pe ultimele locuri in diverse clasamente și sa exclamam, cu naduf, „ce-am fost și ce-am ajuns“! Care cu nostalgia perioadei interbelice…

- Administrația Meteorologica a emis miercuri dimineața a emis miercuri dimineața avertizari nowcasting locale pentru ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, in funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului pentru mai multe județe din țara.Aceste…

- ”Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, finalizeaza un proiect de investitii finantat din fonduri europene prin care statiile de transformare Husi, Stanilesti, Vetrisoaia, Falciu, Murgeni au fost modernizate prin inlocuirea unor echipamente de inalta si medie tensiune. De asemenea, au…

- Avertizari nowcasting: Cod galben de ceata si polei in localitati din cinci judeteMeteorologii au emis, joi, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei, valabile in urmatoarele ore, pe raza a cinci judete din Crisana, Banat si Oltenia. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Marcel Ciolacu a facut noi declarații vis-a-vis de bugetul pe 2024, care potrivit acestuia este unul „al dezvoltarii și al echitații. Un buget bazat pe investiții și dreptate sociala. Un buget in care creșterea economica se regasește in creșterea nivelului de trai al populației”. Marcel Ciolacu a venit…