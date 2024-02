Topul judetelor, in functie de numarul absolventilor de studii superioare din totalul populatiei rezidente! Pe ce loc se afla Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul Ministerului Finanțelor este absolut necesar pentru decontarea sumelor declarate deja eligibile in cadrul acestor proiecte."Vorbesc despre proiecte al caror stadiu de implementare este matur și al caror necesar de finanțare trebuie asigurat pentru a fi inchise cu succes", a precizat ministrul.Acesta…

- Clujul se numara printre județele cu cei mai mulți absolvenți de studii universitare. In clasamentul zonelor cu cel mai inalt grad de educație din Romania, unde peste 20% din populația rezidenta este absolventa de studii universitare, se afla și Bucuresti, Ilfov, Timis și Brașov, arata datele INS…

- Asociatia Elevilor din Constanta AEC , Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov AEBI , Asociatia Valceana a Elevilor AVE , Asociatia Elevilor din Bacau AEBC , Asociatia Elevilor din Timis AETM si Asociatia Elevilor din Maramures AEM , impreuna cu organizatia Salvati Copiii au depus un nou Statut al…

- Bistrița-Nasaud se afla la coada clasamentului, cand vine vorba de populație absolventa de studii superioare. Doar 10% dintre bistrițeni se pot lauda ca au absolvit o facultate, potrivit PeCifre.ro. Cel mai inalt grad de educație, potrvit PeCifre.ro – care citeaza datele Institutului Național de Statistica…

- Municipiul Targu Mureș se afla pe locul 16 in clasamentul localitaților care au atras cei mai mulți turiști in perioada ianuarie noiembrie 2023. Marile orase, aici fiind incluse Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj, Sibiu si Timisoara, au atras mereu cei mai multi turisti dintre toate destinatiile din…

- CARAS-SEVERIN – Raportat la cel mai mic salariu mediu net pe domeniu, ne-am putea prezenta drept un judet de functionari si secretare! Cu o medie neta de 3.100 de lei pe luna, angajatii din judetul nostru au avut in 2023 cele mai mici salarii din Romania, potrivit celei de-a 8-a editii a raportului…

- Cele mai multe dizolvari de firme au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 5.865 de firme. Numar in crestere cu 9,11% fata de primele noua luni din 2022. Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 5,5% in primele noua luni din 2023, pana la 28.146, fata de 26.679 in aceeasi perioada din 2022, potrivit…

- N.Dumitrescu Potrivit celor mai recente date statistice despre Prahova, respectiv cele care reflecta activitatea din anumite domenii pe luna august 2023, județul nostru se menține, la nivel național, pe primele zece poziții in ceea privește caștigurile salariale. Astfel, conform datelor Direcției Județene…