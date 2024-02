Gorghiu: 7.000 de deținuți, gata de muncă Alina Gorghiu , ministrul Justiției, a anunțat noi oportunitați pentru mediul de afaceri autohton prin utilizarea forței de munca din sistemul penitenciar. In cadrul unei conferințe de presa, Gorghiu a subliniat disponibilitatea imediata a aproximativ 7.000 de deținuți, pregatiți sa se angajeze in diverse sectoare, inclusiv in construcții, oferind astfel o soluție viabila antreprenorilor care se confrunta cu lipsa muncitorilor. Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) este deschisa sa incheie contracte cu agenții economici, punand la dispoziție o forța de munca „disciplinata și ordonata”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

