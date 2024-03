Stiri pe aceeasi tema

- Cate milioane de euro a platit statul roman, foștilor deținuți care au caștigat despagubiri la CEDO. Ce suma au primit, in medie Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, a dezvaluit cat a platit statul roman, foștilor deținuți care au castigat despagubiri…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, a facut ieri o serie de acuzații grave la adresa șefului Administrației Naționale a Penitenciarelor, Dan Halchin, susținand ca acesta ignora recomandarea Avocatului Poporului privind respectarea dreptului copiilor de a ține in permanența legatura cu parinții…

- Alina Gorghiu , ministrul Justiției, a anunțat noi oportunitați pentru mediul de afaceri autohton prin utilizarea forței de munca din sistemul penitenciar. In cadrul unei conferințe de presa, Gorghiu a subliniat disponibilitatea imediata a aproximativ 7.000 de deținuți, pregatiți sa se angajeze in diverse…

- Elena Udrea, probabil inspirata de propria ei condiție actuala, a gasit soluția pentru lipsa mainii de lucru pe care o clameaza constructorii de autostrazi: deținuții. Pe pagina sa de Facebook, fosta politiciana spune: „In loc sa umplem țara cu africani și asiatici, nu mai bine am da de lucru zecilor…

- Camera serverelor din cladirea administrativa a Penitenciarului Jilava a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit dis-de-dimineața in jurul orei 06:00. Incendiul a izbucnit in cladirea administrativa a Penitenciarului Jilava in urma unui scurtcircuit. Incidentul s-a soldat cu pagube materiale,…

- Ministrul justiției, Alina Gorghiu, explica de ce litigiile care rezulta din contractele de mandat incheiate de companiile de stat din Romania trebuie sa fie soluționate in țara. „Așa este firesc și corect”, considera ministrul. „Sunt ministra justiției. Cand observ lucruri nepotrivite sau care merita…

- Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a anunțat o schimbare in ceea ce privește infractorii fugari. Noul proiect de lege prevede ca persoanele extradate in Romania sa-și plateasca singure cheltuielile de aducere in țara. „Avem in lucru, la Ministerul Justiției, un proiect de lege prin care costurile…