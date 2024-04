Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, dupa divortul de Laurentiu Reghecampf. Impresara are de cateva luni o relație cu Ronald Gavril, locuiesc deja impreuna și se inteleg de minune.In ediția de aseara a emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat”, a fost difuzat un moment de…

- Primul ministru civil al Apararii , din Romania, in cabinetul Vacaroiu, Gheorghe Tinca, a incetat din viața astazi. Gheorghe Tinca avea 82 de ani. Era nascut pe 21 septembrie 1941, la București A fost diplomat de cariera, cu gradul diplomatic de ambasador, ocupand funcții de director, director general…

- Condurile PSD și PNL au votat joi, in ședințe separate, lista comuna de candidați pentru alegerile europarlamentare. Ramona Chiriac, șefa reprezentanței Comisiei Europene in Romania, s-a retras din fruntea listei, transmite Digi24.Șefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, deschidea…

- Intr-o postare de pe contul sau de Facebook , Elena Udrea susține ca directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) o saboteaza pe ministrul Alina Gorghiu . El cauta sa impiedice deținuții sa munceasca. „Este un lucru bun ca doamna ministru a Justiției a ințeles necesitatea și oportunitatea…

- Mi s-a comunicat oficial faptul ca va fi predat un alt fugar cu nume sonor - Catalin Cherecheș. Instanța a decis predarea lui in Romania ca urmare a demersurilor facute de statul roman, spune miercuri seara ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

- Un tren care a ajuns in Gara de Nord din București a avut cațiva calatori speciali. Mai exact, cateva capre urcate de un barbat din Deva! “Transhumanța” a durat 10 ore, iar calatorii au fost exasperați. Mai nou, transhumanța se face cu trenul! Unde se putea intampla așa ceva, decat in Romania, acolo…

- Alina Gorghiu , ministrul Justiției, a anunțat noi oportunitați pentru mediul de afaceri autohton prin utilizarea forței de munca din sistemul penitenciar. In cadrul unei conferințe de presa, Gorghiu a subliniat disponibilitatea imediata a aproximativ 7.000 de deținuți, pregatiți sa se angajeze in diverse…