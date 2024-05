Magica Steaua! 38 de ani de la minunea de la Sevilla

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 7 mai 1986, la Sevilla, Steaua trecea de Barcelona (2-0 la penalty-uri) și caștiga Cupa Campionilor Europeni. Astazi se implinesc 38 de ani de la cea mai mare performanța a fotbalului romanesc! Steaua a scris istorie in fața Barcelonei, in finala Cupei Campionilor Europeni. Dupa 0-0 in timpul regulamentar,…

- Fostul mare antrenor al Romanei avea 87 de ani și este considerat cel mai mare antrenor al Romaniei si singurul care a castigat un trofeu european cu o echipa din Romania. Acesta a castigat Cupa Campionilor in 1986 cu Steaua, dupa finala istorica de la Sevilla. Emeric Jenei s-a nascut la 22 martie 1937,…

- FCSB nu i-a transmis un mesaj de la mulți ani lui Helmut Duckadam, prin intermediul rețelelor de socializare. Eroul de la Sevilla a implinit ieri, pe 1 aprilie, varsta de 65 de ani. De ziua lui, Duckadam a fost ignorat tocmai de echipa lui de suflet, pe care a considerat-o intotdeauna Steaua București…

- Nicu Tulici juca la Minerul Baiuț cand echipa maramureșeana a intalnit Steaua in șaisprezecimile Cupei. Și l-a invins pe Helmuth Duckadam dintr-o lovitura libera. A pierdut cu 1-8, insa a ramas celebru in zona pentru golul sau. Tulici i-a avut adversari pe Lucica Balan și Anton Weissenbacher, pe care-i…

- Real Madrid, liderul din LaLiga, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa de pe locul doi, Girona, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului Spaniei. Au marcat Vinicius Jr ‘6, Bellingham ’35, ’54 si Rodrygo ’61, scrie news.ro.In minutul 90+1, Joselu (Real Madrid)…

- Alaves, la care joaca Ianis Hagi, a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Villarreal, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului Spaniei. Au marcat Omorodion ’25 pentru gazde si Cuenca ’42 pentru Villarreal, scrie news.ro.Ianis Hagi a intrat pe teren in minutul…