- ”Rata inflatiei de la inceputul anului (martie 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost 2,4%. Rata anuala a inflatiei in luna martie 2024 comparativ cu luna martie 2023 a fost 6,6%”, releva datele transmise de INS. Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 a…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 6,3% in luna februarie 2024, comparativ cu februarie 2023, si cu 0,8% fata de luna precedenta, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS), conform Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- ”In luna februarie 2024, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,8% fata de luna ianuarie 2024. In luna februarie 2024, comparativ cu luna februarie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 6,3%”,…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 6,3% in luna februarie 2024, comparativ cu februarie 2023, si cu 0,8% fata de luna precedenta, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS), conform Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- ”In luna ianuarie 2024, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut, fata de luna decembrie 2023, atat ca serie bruta cu 13,8%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,2%. Fata de luna ianuarie 2023, volumul cifrei…

- ”In luna ianuarie 2024, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,1% fata de luna decembrie 2023. In luna ianuarie 2024, comparativ cu luna ianuarie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 6%”, arata…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, in anul 2023, comparativ cu anul 2022, cu 4,2%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de uz curent (+10,8%), industria bunurilor de capital (+9,9%) si in industria bunurilor de folosinta indelungata…

- ”In anul 2023, exporturile FOB au insumat 93,098 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 122,045 miliarde euro. In anul 2023, exporturile au crescut cu 1,3%, iar importurile au scazut cu 3,2%, comparativ cu anul 2022. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2023 a fost de 28,947 miliarde…