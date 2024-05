Stiri pe aceeasi tema

- Compania Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), o firma controlata de statul sud-coreean, a anuntat luni ca a semnat un acord cu grupul canadian Candu Energy Inc. pentru a accelera pregatirile in vederea depunerii unei oferte la licitatia care va fi organizata pentru modernizarea reactorului 1 de la Cernavoda,…

- In prima zi de Paște, consumul de energie electrica a scazut sub 3000 MW, cel mai mic de cand Transelectrica ofera date interactive de masurare (2007). Consumul național de energie electrica din rețele a scazut duminica dupa-amiaza, in prima zi de Paște, sub incredibilul prag de 3.000 MW, potrivit…

- ”Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda va fi oprita in mod controlat, in seara zilei de 30 aprilie 2024, pentru realizarea unor lucrari de reparatie in partea clasica a Unitatii 2, fara impact pe partea nucleara. Oprirea controlata a Unitatii 2 CNE Cernavoda…

- Romania are proiecte și capacitatea de a instala anual instalații care sa produca 2.000 MW de energie electrica din soare și vant, ceea ce ar face ca in aproximativ cinci ani țara noastra ar putea produce toata electricitatea necesara din surse regenerabile, la fel ca Spania, a declarat, pentru Libertatea,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, este convins ca sectorul nuclear este pe punctul de a renaște. Daca in trecut oamenii erau sceptici cu privire la energia nucleara, astazi putem vorbi de o schimbare a viziunii susține acesta. Burduja a declarat, la finalul unei intalniri cu directorul general…

- Ministrul Energiei a declarat intr-o conferinta de presa ca a avut o intrevedere excelenta cu unul dintre cei mai importanti diplomati ai lumii, Mariano Grossi, care conduce Agentia Internationala pentru Energie Atomica, o institutie cu indelungata traditie la nivel global. Potrivit lui Sebastian Burduja,…

- O echipa de experti a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) a finalizat o analiza a sigurantei operationale pe termen lung la Unitatea 1 a Centralei Nucleare Cernavoda (CNE) din Romania, care intentioneaza sa reconditioneze reactorul si sa prelungeasca durata de viata totala la aproximativ…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, un prim succes al vizitei echipei guvernamentale in Italia: o ințelegere in domeniul energiei semnata de Nuclearelectrica cu Ansaldo pentru retehnologizarea Unitații 1 și construirea Unitaților 3 și 4 ale Centra