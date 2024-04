Alina Gorghiu, vicepreședinte al PNL și ministru al Justiției, a declarat in prezența lui Nicolae Ciuca, in timp ce se aflau la un eveniment, la Baia Mare, ca in sala se afla viitorul președinte al Romaniei. „In aceasta sala, astazi, la Baia Mare, avem viitorul președinte liberal al Romaniei”, a spus, in prezența lui Nicolae […] The post Gorghiu, in prezența lui Ciuca: In aceasta sala avem viitorul președinte al Romaniei appeared first on Puterea.ro .