- Marian Cristian Minae, unul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, urmeaza sa fie extradat. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat ca individul, zis și „Pușcarie” și-a dat consimțamantul pentru a fi adus in țara.

- Al doilea suspect din cazul crimei de la Sibiu, in care victima a fost omul de afaceri Adrian Kreiner, va fi extradat. Barbatul a fost de acord sa fie adus in țara. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat sambata ca luni, incep procedurile in vederea predarii unuia dintre inculpatii in cazul uciderii…

- Fostul edil a fost condamnat, anul trecut, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita.Numai in acest an au fost adusi in tara 131 de fugari, adica o medie de doua persoane in fiecare zi, potrivit unei declarații facute recent de ministra Justiției, Alina Gorghiu. Tot Alina Gorghiu a anunțat…

- „In momentul de fata referitor la cazul Kreiner se desfasoara activitati de catre Tribunalul Sibiu si Parchetul Sibiu in cooperare cu autoritatile britanice, pentru predarea de catre aceste autoritati a celui de-al doilea suspect, care a fost prins in Marea Britanie. Este o chestiune de zile, poate…

- Noutați importante au ieșit la iveala in cazul tragic al crimei omului de afaceri Adrian Kreiner, care a șocat comunitatea din Sibiu. Șeful Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Sibiu, Tiberiu Ivancea, a transmis ca urmeaza sa fie adus in țara și cel de-al doilea suspect.

- Primarul Maria Greavu (PSD) din localitatea Loamnes, judetul Sibiu, a oferit explicații șocante cu privire la prabușirea tavanului intr-o școala, in urma careia patru elevi au fost raniți. Potrivit primarului, incidentul ar fi fost cauzat de curentul creat in clasa, generat de deschiderea geamurilor…

- Ministra Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, sambata, ca, de indata ce va fi comunicata incheierea Tribunalului Bucuresti, Ministerul Justitiei va formula cererea de extradare pentru Ionut Mircea Costea, cumnatul lui Mircea Geoana, condamnat la sase ani de inchisoare pentru complicitate la luare de…