- Marian Cristian Minae, al doilea suspect in cazul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner, a acceptat sa fie adus in tara din Irlanda, iar de luni incep procedurile de predare, a anuntat sambata ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, potrivit agerpres.ro. “Vreau sa va dau cateva date despre un dosar…

- Marian Cristian Minae, al doilea suspect in cazul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner, a acceptat sa fie adus in tara din Irlanda, iar de luni incep procedurile de predare, a anuntat sambata ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. „Vreau sa va dau cateva date despre un dosar important pentru statul…

- Justiția romana a pronunțat o prima condamnare in cazul uciderii brutale a omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner. Ilie Sitariu, calauza celor trei criminali, care l-au omorat in bataie pe Kreiner la vila sa din Sibiu, a primit o condamnare cu suspendare, de trei ani. Ilie Sitariu a fost primul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca 22 de persoane cu probleme penale, care parasisera Romania, au fost readuse in tara in ultima saptamana. „In aceasta saptamana, inventarul inseamna 22 de fugari adusi in Romania, in sapte zile 22 de fugari, dintre care 19 sunt condamnati definitiv, ceilalti…