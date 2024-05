Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a condamnat ferm vineri campania de atacuri cibernetice impotriva Partidului Social-Democrat (SPD) la guvernare in Germania, si cele asupra institutiilor cehe, imputate unui grup "controlat de Rusia", a declarat vineri seful diplomatiei UE, Josep Borrell, in timp ce Consiliul Atlanticului…

- Un distins istoric remarca creșterea spectaculoasa a comerțului dintre Kirgizstan și Germania. Armand Goșu a adus in atenție o perspectiva tulburatoare asupra strategiilor economice ale Rusiei și ne ajuta sa ințelegem de ce ii merge Rusiei atat de bine. Este vorba despre modul in care Moscova utilizeaza…

- O organizație globala influenta a prognozat ca economia Rusiei va crește mai rapid decat toate economiile avansate din lume, inclusiv cea a SUA, in acest an. Fondul Monetar Internațional (FMI) anticipeaza ca Rusia va inregistra o creștere de 3,2% in acest an, semnificativ mai mare decat Regatul Unit,…

- Rețele de spionaj ale Rusiei s-au infiltrat in economia și politica romaneasca de mult timp. Incepand din 1990 și pina azi, tactica rușilor a fost sa iși creeze un cap de pod in Romania prin așa-numite ”firme private”. De fapt, ele erau conduse de oligarhi dubioși, aflați insa la cheremul Kremlinului,…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock , a trasat o paralela intre situația actuala din Republica Moldova și inceputurile conflictului dintre Ucraina și Rusia, marcand anexarea Crimeei de catre Moscova. Baerbock a facut aceste remarci in contextul in care liderii pro-ruși din Transnistria, regiune…

- Ucraina se reorienteaza catre ruta dunareana pentru a-si exporta bunurile, ocolind blocajul de la granița cu Polonia, titreaza Bloomberg. Kievul vizeaza revenirea exporturilor la nivelul de dinainte de razboi. Oleksandr Kubrakov, ministrul ucrainean al infrastructurii, a subliniat angajamentul țarii…

- Premierul ucrainean, Denys Shmyhal, a indemnat marți, 20 februarie, Uniunea Europeana și Japonia sa impuna noi sancțiuni economice Rusiei dupa moartea liderului opoziției ruse Alexei Navalnii. Comentariile au fost facute dupa ce națiunile UE, precum Germania, Lituania și Suedia, au solicitat noi sancțiuni…

- Uniunea Europeana doreste sa implementeze un plan "ambitios" pentru a-si consolida legaturile cu Armenia, candva aliat traditional al Rusiei, a declarat marti seful diplomatiei europene, Josep Borrell, relateaza AFP. Legaturile de lunga durata dintre aceasta tara din Caucaz si Rusia s-au slabit dupa…