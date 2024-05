Stiri pe aceeasi tema

- Marian Cristian Minae, unul dintre inculpații in cazul unei crime din Sibiu, a fost prins și adus inapoi in țara astazi. Barbatul a fost localizat in Irlanda, iar predarea sa a fost posibila intr-un termen foarte scurt datorita colaborarii eficiente intre autoritațile romane și cele irlandeze, conform…

- Deși inca nu au fost prinși toți criminalii afaceristului din Sibiu, Adrian Kreiner, unul dintre complicii acestora a fost deja judecat. Este vorba despre calauza celor trei ucigași, care a primit o pedeapsa surprinzatoare

- Sase cetateni din Pakistan, toti suspecti ca ar fi implicati in cazul uciderii unui migrant din Afganistan, pe o strada din Timisoara, au fost ridicati de politisti dintr-un mall din Bucuresti. Cei sase au acte de sedere in Romania, potrivit news.ro. Politistii au identificat sase suspecti in…

