- Mihai Pinzari, zis "Tonici", individul trimis in judecata pentru ca ar fi mituit-o pe judecatoarea Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava, pentru a-i oferi date din diferite dosare privind traficul de droguri, s-a predat la Poliție in dimineața zilei de vineri, 3 mai.El fusese dat ...

- Pentru ca nu a fost gasit la domiciliu, Mihai Pinzari a fost dat in urmarire generala, fiind efectuate procedurile de informare și dare in consemn la punctele de frontiera.Potrivit IPJ Suceava, s-a constituit o echipa operativa pentru „punerea in executare a mandatului și preluarea persoanei condamnate…

- Interlopul periculos zis ”Tonici”, abia fusese plasat in arest la domiciliu și a fugit de acasa dupa ce a aflat ca a mai fost condamnat cu executare in alt dosar, pentru lipsire de libertate. Oamenii legii au descoperit ca a fugit din arest abia cand un echipaj s-a dus sa il ridice pentru a-l duce la…

- Mihai Pinzari, cel care a mituit-o pe judecatoarea Ana Maria Chirila de la Tribunalul Suceava, este de negasit dupa ce a primit patru ani de inchisoare intr-un alt dosar penal in care a fost gasit vinovat pentru lipsire de libertate in mod ilegal.

- „Politistii desfasoara activitati de cautare si activitati informative asociate specifice in vederea identificarii unui barbat de 43 de ani din municipiul Radauti, care in cursul zilei de ieri nu a respectat masura arestului la domiciliu dispusa de catre instanta de judecata competenta intr-o cauza…

- La nici 24 de ore dupa ce a fost plasat in arest la domiciliu de magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție, Mihai Pinzari, zis "Tonici", nimeni altul decat mituitorul judecatoarei Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava, a disparut fara urma.Trimis acasa in arest la ...

- Patronii statiei GPL de la Crevedia, Ionut Daniel Doldurea si Cosmin Ionut Stinga vor sa-și reia activitatea la firma pe care o dețin impreuna. Ei au facut in instanța o cerere pentru a se putea deplasa zilnic la firma Flagas. Dupa ce, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost plasați in arest la domiciliu,…