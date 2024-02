Elena Udrea propune ca deținuții să muncească la autostrăzi Elena Udrea, probabil inspirata de propria ei condiție actuala, a gasit soluția pentru lipsa mainii de lucru pe care o clameaza constructorii de autostrazi: deținuții. Pe pagina sa de Facebook, fosta politiciana spune: „In loc sa umplem țara cu africani și asiatici, nu mai bine am da de lucru zecilor de mii de condamnați, care stau fara sa faca nimic in pușcarii. Este o varianta mult mai avantajoasa pentru angajatori, care ar obține forța de munca mai sigura și la costuri mult mai mici, aducand astfel beneficii atat penitenciarelor, care incaseaza o parte din salarii, cat și deținuților”. Și,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

