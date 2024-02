Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, incurajeaza companiile din Romania sa angajeze deținuți pentru lucrari, precum construcția de autostrazi, datorita avantajelor oferite, inclusiv forței de munca disciplinate și fara costuri suplimentare legate de asigurari sau alimentație. Administrația Naționala…

- 21 de fugari au fost aduși in țara in ultima saptamana. ”O victorie in lupta impotriva infracționalitații”, a declarat ministrul Alina Gorghiu. Ministrul Justiției , Alina Gorghiu, a facut o declarație interesanta astazi, la conferința de presa organizata in urma lansarii candidatului liberal la Primaria…

- ”De vinerea trecuta pana ieri, mai exact in perioada 9 februarie – 16 februarie, au fost preluați de la punctele de frontiera de catre ANP (n.r. – Administratia Nationala a Penitenciarelor) un numar de 21 de fugari la care se adauga 6 transferați. Printre țarile de unde am adus fugarii sunt: Marea…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis recent catre Parlament un document din care reiese o realitate mai puțin cunoscuta despre numarul celor aflați in sistemul penitenciar din Romania. Unul din trei pușcariași este recidivist Conform informațiilor transmise la sfarșitul anului trecut de Administrația…

- Ministrul justiției, Alina Gorghiu, explica de ce litigiile care rezulta din contractele de mandat incheiate de companiile de stat din Romania trebuie sa fie soluționate in țara. „Așa este firesc și corect”, considera ministrul. „Sunt ministra justiției. Cand observ lucruri nepotrivite sau care merita…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a semnat, miercuri, contractul de executie a unui penitenciar in localitatea Unguriu, judetul Buzau. Prezenta la ceremonia de semnare, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca este vorba de o investitie „cruciala” pentru sistemul penitenciar din Romania.…