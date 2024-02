21 de fugari au fost aduși in țara in ultima saptamana. ”O victorie in lupta impotriva infracționalitații”, a declarat ministrul Alina Gorghiu. Ministrul Justiției , Alina Gorghiu, a facut o declarație interesanta astazi, la conferința de presa organizata in urma lansarii candidatului liberal la Primaria Ștefanești. Vestea ca 21 de fugari au fost aduși in țara in ultima saptamana a starnit interesul presei și a reconfirmat eforturile autoritaților in combaterea criminalitații transfrontaliere. „De vinerea trecuta pana ieri, mai exact in perioada 9 februarie – 16 februarie, au fost preluați de…