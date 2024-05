Aura B. si Ralflo au lansat single-ul si videoclipul ”Yele” In sfarsit e vara si cald, iar astazi s-a lansat melodia “YELE”, o piesa atat de superba sub semnatura noastra Aura B. si Ralflo, care va fi auzita in toate cluburile de pe litoral, va rasuna la radio la fel ca si piesa “Pas cu Pas” care, pentru ei, a fost piesa de debut in formula aceasta. ”Piesa “Yele” a fost scrisa de catre Aura B., in urma cu putin timp, apoi ajustata si facuta intr-o forma cat se poate de comerciala de Ralflo, care s-a ocupat ulterior si de de Mix/Masterul ei et VOILA. Acesta este produsul final de care sa va bucurati cat mai mult timp de acum incolo. ”Videoclipul piesei… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Artistul timișorean Ioan Popovici și trupa de rock alternativ Flare iși continua colaborarea fructuoasa inceputa acum mai bine de o luna și lanseaza un nou videoclip cinematic, de aceasta data, pentru single-ul „Never Again”. Piesa este o compoziție ce aduce in prim plan o poveste clasica ce implica…

- Empire Of The Sun a lansat single-ul “Changes”. Piesa mult așteptata este o renaștere triumfatoare dupa aproape opt ani de la ultimul lor LP. „Changes” introduce un nou capitol pentru Empire of the Sun, intruchipand angajamentul lor neclintit de a crea peisaje sonore eterice care rezoneaza cu publicul…

- Muzicienii care alcatuiesc formația Etenal Dark au lansat o noua melodie care va fi inclusa in viitorul album al trupei. Piesa „Timp” se va regasi pe materialul discografic Cugetari” și are parte de un videoclip filmat la „Victoria’s Place” din Oradea. „Sloganul nostru pentru aceasta piesa este: «Timp»-filozofie…

- Alexandra Capitanescu se pregateste de lansarea primul EP din cariera si prezinta prima melodie de dupa Vocea Romaniei – “Capitanu'”. Melodia, care da si titlul primul material al artistei, este compusa de catre Alexandra, Francis On My Mind si Cristian Prajescu. “Piesa “Capitanu'” este un manifest.…

- Dan Balan și Irina Rimes au lansat videoclipul pentru noua lor piesa „Ultima noapte”, o continuare a piesei „Oriunde ai fi”. Dan Balan a impartașit pe Instagram ca ideea pentru noua piesa i-a venit in doar citeva minute, dupa ce „Oriunde ai fi” a devenit virala. El a decis ca noua melodie ar trebui…

- Yvonne a lansat single-ul “Should Have Listened”, o piesa ce invelește regretul intr-un sound electropop super catchy. Yvonne, una dintre cele mai promițatoare artiste din noul val al muzicii electropop din Romania, a lansat un nou single, numit, “Should Have Listened”. Piesa este o balada moderna ce…

- Liam Payne a lansat piesa “Teardrops”. Liam Payne pornește intr-un nou capitol interesant, anunțandu-și revenirea odata cu lansarea foarte așteptatului sau single „Teardrops”, prin Capitol Records. Single-ul face referire la pop-ul ritmic de la sfarșitul anilor 90 și inceputul anilor 00, este despre…