A mințit șefa CNAS? Valeria Herdea, contrazisă de propriile statistici în scandalul concediilor medicale Valeria Herdea, președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), susține ca in Romania, in 2023, nu s-au luat prea multe concedii medicale. Aceasta arata ca afecțiunile oncologice au fost principalul motiv pentru solicitarea de concediu medical. Un document semnat chiar de Herdea o contrazice insa pe șefa CNAS. Declarațiile șefei CNAS Valeria Herdea, șefa CNAS, a anunțat a vrea sa faca o evaluare a starii de sanatate a populației. Aceasta a menționat ca populația este bolnava, dar ca „ne revenim dupa pandemie”. „In medie, nu se poate discuta despre un numar foarte mare de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

