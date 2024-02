Se scumpesc vacanțele în Grecia. Guvernul a introdus ”taxa pe climă” Vacanțele in Grecia se scumpesc, din acest an, dupa ce guvernul elen a introdus ”taxa pe clima”. Aceasta este calculata in funcție de hotel! Se scumpesc vacanțele in Grecia , de anul acesta! Romanii care și-au planificat deja concediul in insorita Grecie trebuie sa știe ca vor mai avea de achitat acum și ”taxa pe clima”, introdusa recent de guvernul elen. Se scumpesc vacanțele in Grecia Taxa pe clima sezoniera va avea valori diferite in funcție de gradul hotelului și, atenție, se platește la fața locului, nu este inclusa in prețul pachetului turistic. Guvernul a decis sa introduca aceasta taxa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

