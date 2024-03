Eco-chic în Franța: Guvernul pune capăt erei fast-fashion! Urmarind sa combata problemele de mediu generate de industria „fast-fashion”, Camera inferioara a Parlamentului Franței a facut un pas decisiv. Noua lege propusa vizeaza reducerea achiziționarii de haine ieftine, dar daunatoare pentru natura. Promovarea sustenabilitații Guvernul francez vrea o moda responsabila din punct de vedere ecologic. Prin acest demers, se dorește ca populația sa opteze pentru haine fabricate din materiale prietenoase cu mediul. Se propun masuri concrete: taxarea produselor de import de calitate inferioara, majoritatea din China, și interzicerea publicitaților pentru textile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera inferioara a Parlamentului Frantei a adoptat o lege menita sa scada apetitul cetatenilor de a cumpara haine din asa-numita categoria "fast-fashion", informeaza Rador Radio Romania. Guvernul francez vrea sa incurajeze populatia sa achizitioneze haine din materiale sustenabile, in locul celor…

- Panourile solare sunt prea ieftine pentru ca jucatorii din piata sa poata supravietui, este de parere chiar cel mai mare producator de panouri solare din lume, care prevestește sfarșitul lor. LONGi, cel mai mare producator de panouri solare din lume, avertizeaza: panourile sunt prea ieftine pentru ca…

- Panourile solare sunt prea ieftine pentru ca jucatorii din piata sa poata supravietui, este de parere chiar cel mai mare producator de panouri solare din lume, care prevestește sfarșitul lor, potrivit Bloomberg, titreaza Mediafax. LONGi, cel mai mare producator de panouri solare din lume, avertizeaza:…

- Comitetul chinez pentru promovarea comerțului internațional /CCPIT/, o agenție de stat pentru promovarea comerțului exterior și a investițiilor, a declarat miercuri ca este dispusa sa consolideze legaturile cu Camera de Comerț a SUA pentru a aprofunda cooperarea practica. In cadrul unei conferințe de…

- Vacanțele in Grecia se scumpesc, din acest an, dupa ce guvernul elen a introdus ”taxa pe clima”. Aceasta este calculata in funcție de hotel! Se scumpesc vacanțele in Grecia , de anul acesta! Romanii care și-au planificat deja concediul in insorita Grecie trebuie sa știe ca vor mai avea de achitat acum…

- Mandatele primarilor ar putea fi prelungite de la patru la cinci ani. In acest sens, UDMR a depus in Parlament un proiect de lege care prevede extinderea mandatelor aleșilor locali. Cseke Attila, liderul senatorilor UDMR și fost ministru al Dezvoltarii, e de parere ca aceasta masura este un necesara.…

- Italia va acorda in acest an subventii in valoare de 950 de milioane de euro, pentru a-i ajuta pe automobilisti sa faca trecerea la vehicule mai curate si, de asemenea, pentru a sprijini industria auto locala, a declarat joi ministrul italian al Industriei, transmite Reuters, transmite Agerpres. Noul…

- Protestele fermierilor francezi au avut efect la Palatul Elysee: presedintele francez Emmanuel Macron va avea o intrevedere, joi, la Bruxelles, cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intrevederea va avea in centrul discuțiilor criza din agricultura si masurile de sprijin pe care fermierii…