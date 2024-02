Economiștii trag un semnal de alarma și spun ca romanii o duc din ce in ce mai greu! Veniturile lor au ramas mult in urma, in timp ce prețurile au continuat sa creasca! Vezi mai jos ce valoare are acum coșul zilnic! Așadar, situația pare sa se inrautațeasca de la o zi la alta, in Romania! Populația iși permite din ce in ce mai puțina mancare, iar multe alimente care se aflau in trecut pe mesele romanilor acum au inceput sa fie taiate de pe lista de cumparaturi! Economiștii trag un semnal de alarma și spun ca valoarea coșului minim de consum a crescut alarmant, in ultimele luni, iar cetațenii investesc…