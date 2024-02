Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca si-ar dori mai multe femei in functiile de top ale administratiilor locale si centrale, pentru ca in politica „toata lumea trebuie sa se regaseasca”. „Dumitrita Gliga este una dintre doamnele politicii romanesti, una dintre putinele doamne care sunt si presedinte…

- Proiectul „Step Hear – ghidul nevazatorilor in oficiile poștale” va fi lansat vineri la Oficiul Poștal Brașov 1 . Compania Naționala Poșta Romana – Sucursala Brașov va informeaza ca vineri, 16 februarie 2024ora 10:30, la sediul Oficiului Poștal Brașov 1, strada Nicolae Iorga nr.1 Brașov, va avea loc…

- Europe Direct Regiunea Centru susținut de structura gazda, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru și de Comisia Europeana, iși continua activitațile de informare europeana adresate celor pes-te 2 milioane de cetațeni din cele șase județe din Regiunea Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș…

- Romania este o țara a contrastelor. Speranța de viața, salariul, șansa de a gasi un job bun și rezultatele de la examene țin nu doar de cat muncim sau de cat noroc avem, ci și de posibilitațile care exista in locul in care traim. Iar diferențele sunt uriașe. Pentru a crea o imagine in detaliu a regiunilor…

- Guvernul vine in ajutorul romanilor care au venituri reduse. Aceștia vor primi, și in 2024, un ajutor social prin programul ”Sprijin pentru Romania”. La fiecare doua luni, cardurile sociale sunt alimentate cu 250 de lei. Cand vor intra primii bani in 2024 Și in 2024, romanii vulnerabili vor beneficia…

- The Senate rejected on Friday, in its capacity as legislative decision-making body, the three bills dealing with the envisaged autonomy of the Szeklerland initiated by deputies Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy and Zakarias Zoltan of the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR), Agerpres reports.The…

- Ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 13 judete si local sunt conditii de formare a poleiului, carosabilul devenind alunecos, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic, potrivit Agerpres.Este vorba de judetele Alba,…