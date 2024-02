Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, presedintele senatului, Nicolae Ciuca si premierul Marcel Ciolacu au fost primii lideri politici care s-au grabit sa le transmita romanilor, duminica, mesaje de Anul Nou. Iohannis a vorbit despre o Romanie sigura „Pe masura ce ne apropiem de inceputul unui nou an, reflectam…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, nu a intarziat sa-i dea replica lui Nicolae Ciuca luni intr-un interviu la Digi24 ”daca Ciuca se simte bine in pat cu Ciolacu, fiecare cu opțiunea lui. Eu nu am stat in pat cu niciunul. Am eu alta metafora pentru Ciuca, ca e inginer: un scaun cu trei picioare e mult…

- Consiliul European a adoptat joi decizia deschiderii negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Charles Michel. ”Consiliul European a decis sa deschida negocierile de aderare cu Ucraina și R. Moldova – un semnal clar de speranța pentru…

- Liderul PSD a avut, miercuri, ultima zi de vizita in SUA, așa ca ședința coaliției s-a desfașurat cu mai mulți liberali prezenți. Liderii PNL au profitat de moment și au decis ca din bugetul de stat pe 2024, sa fie alocate majorari salariale pentru profesori, sa fie alocate fonduri importante pentru…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca recunoaște ca exista isensiuni intre PNL si PSD in coalitie, dar crede ca toate scandalurile conduc spre o decizie care „asigura stabilitatea si echilibrul tarii”. Ciuca recunoaște ca sunt disensiuni in coaliția de guvernare, dar pune scandalurile pe seama „ideologii,…

- Liderii unor corporații multinaționale, printre care Microsoft, Citigroup și Exxon Mobil, se reunesc la San Francisco pentru a se intalni cu președintele chinez Xi Jinping și alți politicieni asiatici. Cap de lista este nimeni altul decat Elon Musk, fondatorul Tesla. Aceasta adunare cruciala are loc…

- Șeful PNL se pregatește de „trageri”! Nicolae Ciuca a ales fasolea, vineri, intr-o piața alimentara, deși Rareș Bogdan il imbia cu verdețuri. Conducerea PNL a inaugurat cu fast noua piața agroalimentara din Șimleul Silvaniei, o investiție de peste 8 milioane de euro facuta de primarul pnl de acolo,…

- Liderii PNL susțin ca, in acest moment, la buget nu exista bani nici pentru majorarile promise de la 1 ianuarie, nici pentru cele de la 1 septembrie. Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN ca, in ședința de astazi a Partidului Național Liberal, liderii au discutat despre faptul ca, la buget,…