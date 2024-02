Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dat unda verde comasarii alegerilor. Deși nu procesul nu face parte din prerogativele sale, șeful statului a transmis public ca o decizie privind comasarea alegerilor este pe placul sau și a sfatuit coaliția și guvernul sa faca demersurile necesare. Intrebați…

- UPDATE - In ceea ce priveste alegerile locale, si aici vor exista aliante doar in anumite locuri. Spre exemplu, la Brasov, la Timisoara, dar și la Primaria Capitalei am putea vedea un candidat comun. Pana acum se vechiculeaza numele lui Cristian Popescu Piedone, Sebastian Burduja sau numele lui Dan…

- Presedintii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, au miercuri o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse citate de Agerpres. O prima sedinta a coalitiei de guvernare pe tema stabilirii calendarului alegerilor si a unei eventuale comasari s-a desfasurat,…

- Dupa ce PSD și PNL au amanat ședința Coaliției care trebuia sa aiba loc duminica, in spațiul public au aparut scenarii contradictorii. Pe de o parte se vorbește despre un blocaj major in Coaliție, in timp ce alte informații spun contrariul. Intr-o convorbire telefonica ce a avut loc la finalul saptamanii…

- Cu noua luni inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, tensiunea pentru desemnarea candidaților e in creștere, iar negocierile sunt inca departe de a fi ajuns la final. Niciun partid nu și-a desemnat inca un candidat oficial. Liberalii prin vocea lui Nicolae Ciuca spun ca vor avea neaparat…

- Delegațiile conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca nu au ajuns la un numitor comun privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. PSD si PNL nu au ajuns luni la un acord privind o comasare a alegerilor locale cu europarlamentare si parlamentare cu prezidentiale. O noua ședința a coaliției…

- Liberalii vor avea propriul candidat la prezidențiale, iar PSD și PNL „e benefic pentru un proces democratic” sa mearga separat la alegerile de anul acesta, a declarat președintele partidului, Nicolae Ciuca. Liderii coaliției de guvernare s-au intalnit luni dupa-amiaza pentru a stabili organizarea alegerilor…

- Presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, a fost intrebat sambata, la Prima Tv, daca liberalii pot sustine candidatul PSD la prezidentiale in schimbul postului de premier sau pentru alte functii si a afirmat ca raspunsul poate veni in urma unei analize pe care insa nu au facut-o.“Raspunsul…