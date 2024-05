Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Europei, sarbatoarea anuala a pacii și unitații in Europa, va fi marcata și anul acesta, la Targoviște, data de 9 Mai fiind o zi importanta pentru Uniunea Europeana, constituita in 1954 și, in egala masura, și pentru Romania, care din 2007 este membra cu drepturi depline. Astfel, astazi, 9 mai,…

- Avand ca motto cuvintele celebrei balerine Anna Pavlova, s-a desfașurat cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Ziua Internaționala a Dansului”, la Targoviște, in organizarea Liceului de Arte „Balașa Doamna” din Targoviște, a Centrului Județean de Cultura Dambovița și a „Daniela Rotari Ballet Dance Studio”.…

- „Dumnezeu iți da talentul, dar munca este cea care-l transforma in geniu.” Avand ca motto cuvintele celebrei balerine Anna Pavlova, s-a desfașurat ieri, 26 aprilie, ce-a de-a patra ediție a Zilei Internaționale a Dansului, la Targoviște, in organizarea Liceului de Arte „Balașa Doamna” din Targoviște,…

- La sediul Centrului Județean de Cultura din Targoviște au debutat activitațile care fac parte din cadrul Programului Național Școala Altfel – „Sa știi mai multe, sa fii mai bun!”. Dedicate elevilor, de la preșcolari la liceeni, atelierele propuse anul acesta sunt: Incondeiat oua, Icoane pe sticla, Atelier…

- Festivalul Național de Interpretare Vocala și Instrumentala „Glasul Valahiei”, aflat la cea de-a IV-a ediție, concurs desfașurat in perioada 5-7 aprilie 2024, in Amfiteatrul „George Enescu” al Liceului de Arte „Balașa Doamna”din Targoviște, și-a desemnat caștigatorii. Elevi ai Școlii Populare de Arte…

- Pe 16 aprilie 2024, Muzeul de Istorie din Targoviște va fi gazda unui concert simfonic dedicat Sarbatorilor Pascale. Evenimentul este organizat de Centrul Județean de Cultura Dambovița și susținut de membri ai Orchestrei Simfonice „Muntenia”, alaturi de soprana Cristina Fieraru și mezzosoprana Alina…