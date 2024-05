Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a fost inregistrat, luni, la Parchetul Vaslui, unde o angajata ar fi dat foc unor documente si ar fi incercat sa se sinucida, potrivit unor surse. ‘Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD de Terapie Intensiva Mobila si echipaje…

- Un șofer roman de TIR a murit in urma unui accident rutier neobișnuit, produs in Belgia, scrie presa locala. Intamplarea s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 1.30 noaptea, in timp ce barbatul conducea pe drumul E42. O persoana sau mai multe au aruncat deodata un capac de canal…

- Oamenii legii fac, joi dimineata, mai multe perchezitii in Capitala Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul de Investigatii Criminale Sector 5, impreuna cu procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash;…

- Un incident șocant a revoltat pe toata lumea. O femeie din București a fost batuta crunt de iubitul ei. Barbatul și-a ieșit din minți și a spart geamul mașinii in care ea s-a ascuns. Incidnetul a ajuns și in atenția oamenilor legii, care au luat masuri in acest sens.

- Politistii sectiei 2 din municipiul Bacau au salvat viata unui barbat care, joi seara, a incercat sa se sinucida taindu-si gatul, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres. "Politistii au fost sesizati de o femeie de 66 de ani din municipiu despre faptul ca fiul sau in…

- Caz ingrozitor in Pitești. O femeie a fost agresata de un barbat, iar mai apoi a fost aruncata cu forța dintr-un autobuz. Barbatul a disparut fara urma de la locul incidentului, iar polițiștii au pornit deja pe urmele lui. Oamenii legii au cerut ajutorul populației, iar cine il vede este rugat sa anunțe…

- Un elev olimpic de 16 ani a incercat sa iși ucida iubita in plina strada, apoi a incercat sa se sinucida cu acelasi cutit. Victima este si ea eleva eminenta la acelasi liceu de elita din Drobeta-Turnu Severin. Adolescentul ar fi fost orbit de gelozie, dupa ce fata l-ar fi anuntat ca vrea sa se desparta.…