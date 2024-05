Stiri pe aceeasi tema

- Veronica Mihailov-Moraru, ministra justiției din Republica Moldova, a fost in vizita in Argeș impreuna cu Alina Gorghiu, ministra Justiției și președinta PNL Argeș. Dimineața au fost in vizita la Penitenciarul din Mioveni. „Investițiile in sistemul penitenciar sunt o necesitate, iar aici, la Mioveni,…

- Vizita Alinei Gorghiu in America de Sud a fost dezvaluita de comunicatele autoritaților din Brazilia. Deputatul PSD Radu Cristescu o critica pe Gorghiu ca a ținut sub tacere vizita. „Ce inseamna sa vorbești in pustiu: mai zilele trecute faceam apeluri publice la mai-marii Justiției noastre sa se ocupe…

- Deputatul Aurel Balașoiu va candida la alegerile locale din partea PNL la primaria comunei Rociu (Argeș), anunțul fiind facut miercuri seara, intr-o ședința liberala, in prezența liderului județean liberal, ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

- Un campus profesional pentru invatamantul dual va fi construit la Deva, contractul de finantare, cu o valoare de peste 33 milioane euro, fiind semnat miercuri, la Bucuresti, de primarul Florin Oancea si ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Peste 33 de milioane de euro vor fi investiti intr-un proiect care…

- Prezenta sambata, 30 martie, la conferința de presa cu prilejul evenimentului „Europa in fiecare localitate”, organizat de Tineretul Național Liberal Arges, Alina Gorghiu, ministra Justitiei si presedinta PNL Arges, a vorbit despre necesitatea educatiei juridice in scoli.

- Primarul USR din Campulung Muscel, Elena Lasconi, a facut unele declarații intr-un interviu difuzat in emisiunea “Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS. In cadrul acestui interviu, edilul a spus ca nu exclude o viitoare candidatura la prezidențiale, și a emis și un comentariu sarcastic referitor…

- 178 de fugari au fost adusi in tara in primele doua luni si jumatate ale acestui an, a declarat miercuri ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, citata de News.ro. Gorghiu a remintit de cele doua legi initiate de catre minister. Prima este legea prin care neprezentarea la politie in termen de 7 zile de…