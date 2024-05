Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 6.000 de copii, asistența oficiala fiind de 6.340 de spectatori, au umplut tribunele stadionului din Arad la meciul UTA - Hermannstadt, din runda cu numarul 4 a play-out-ului Superligii. UTA a fost pedepsita de Comisia de Disciplina și trebuie sa joace 4 meciuri fara spectatori. De vina…

- Dinamo - Petrolul, meci contand pentru etapa a 2-a a play-out-ului din campionatul Romaniei, este programat, luni, 1 aprilie, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Dinamo - Petrolul se va juca cu spectatori. Copiii pana in 14 ani vor putea asista la partida de pe „Arcul de Triumf”, care va avea loc luni, 1 aprilie, de la 20:30. LPF a confirmat vineri anunțul facut joi in interviul pe care Andrei Nicolescu l-a acordat pentru GSP. Anunțul vine in contextul in care…

- Portughezul Goncalo Gregorio, 28 de ani, a mai adus o victorie pentru Dinamo, marcand unicul gol al victoriei cu UTA, 1-0. Atacantul care a fost la un pas sa plece din Romania in iarna a vorbit la finalul meciului despre obiectivul echipei din perioada urmatoare. Decisiv pentru al doilea meci consecutiv…

- Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a anuntat, vineri seara, ca au avut loc incidente inaintea meciului Dinamo – UTA Arad, de pe stadionul Arcul de Triumf, contand pentru ultima etapa a sezonului regulat al Superligii.

- Meciul dintre Dinamo și UTA Arad s-a dovedit unul de risc maxim. Suporterii celor de la Dinamo s-au batut cu cei veniți de la Arad și ajutați in București de ultrașii de la CSA Steaua. Bataia a inceput inca de pe traseu. Suporterii celor de la UTA Arad și cei de U. Cluj s-au batut la Dedulești, pe…

- Meciul dintre Dinamo și UTA a fost prefațat de scene reprobabile. Ultrașii din Peluza Sud a gazdelor au patruns pe gazonul arenei Arcul de Triumf și și-au imparțit pumni cu susținatorii oaspeților. Jandarmeria a anunțat inca de joi ca meciul Dinamo - UTA este unul cu risc ridicat. Ultrașii veniți de…

- CSM Constanța așteapta revanșa cu Dinamo in etapa a 3-a din grupele principale in EHF European League, dupa ce bucureștenii au caștigat saptamana trecuta in sala din șoseaua Ștefan Cel Mare cu 33-23. Meciul se va disputa maine, de la ora 19:45, va fi in direct pe Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport…