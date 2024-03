In ediția din data de 1 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Dediș și Andrada au așteptat rezultatul cursei de eliminare in care s-au aflat. In urma voturilor, tanara a fost cea care a fost nevoita sa paraseasca casa "Mireasa". Ei bine, nu dupa foarte mult de la plecare, Andrada a facut o postare neașteptata pe internet. Iata postarea cu care a starnit o mulțime de reacții in mediul online!