Stiri pe aceeasi tema

- Daca va umpleți in exces farfuria la restaurantul ci specific chinezesc Lucky Wok, de tip „All you can eat (n.r Mananci cat poți) și nu terminați mancarea, exista o taxa suplimentara pe factura, in valoare de 2 euro. Localul se afla in cartierul Florisdorf, nordul capitalei Austriei, pe malul stang…

- Casca lui Niki Lauda, fostul mare pilot austriac de Formula 1, decedat in 2019, va fi scoasa la licitație de casa Bonham's, pe 4 mai, in cadrul unei acțiuni ocazionate de Marele Premiu de Formula 1 al SUA (Miami, 3-5 mai), relateaza Heute. Se estimeaza ca va fi adjudecata pentru 50-60.000 de dolari.La…

- Un Railjet al Osterreichische Bundesbahnen (OBB), societatea feroviara de transport calatori din Austria. a trecut, joi, 18 aprilie, prin gara din Neumarkt am Wallersee fara sa opreasca. Potrivit OBB, mecanicul a observat „prea tarziu” oprirea este trecuta in planul de traseu, relateaza Salzburg24.„Cu…

- Clienții restaurantelor vor primi la pachet, gratuit, ce nu mananca, așa cum se intampla in restaurantele din vestul Europei și cele din Statele Unite. Este o masura din legea de combatere a risipei alimentare, promulgata de Klaus Iohannis.

- Cinci dintre cei șase schiori dați disparuți sambata de dimineața in Elveția au fost gasiți morți duminica seara, scrie cotidianul Blick. Toți cinci sunt din aceeași familie, trei dintre ei frați, și plecasera sambata de dimineața intr-o tura de schi spre Tete Blanche, muntele cu inalțimea de 3.706…

- Un barbat din SUA care a luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial și-a sarbatorit vineri aniversarea a 100 de ani la același restaurant fast food la care mananca aproape in fiecare zi, relateaza Business Insider. Zan White, din statul american Virginia de Vest, ia micul dejun la un restaurant McDonald’s…

- Un barbat din SUA care a luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial și-a sarbatorit vineri aniversarea a 100 de ani la același restaurant fast food la care mananca aproape in fiecare zi, relateaza Business Insider.

- Un iranian in varsta de 32 de ani, inarmat cu un topor si un cutit, a luat ostatici toți pasagerii unui tren și mecanicul, in Elveția, iar dupa 4 ore a fost ucis de poliție, relateaza cotidianul Blick.Autorul luarii de ostatici este un „solicitant de azil” iranian in varsta de 32 de ani, inarmat cu…