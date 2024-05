Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Beregoi este recunoscuta ca una dintre cele mai apreciate artiste, vloggerițe și actrițe din Romania și Republica Moldova. La doar 19 ani, tanara a reușit sa atinga performanțe remarcabile, caștigand fani nu doar in țara sa, ci și pe plan internațional. Prezenta la Kanal D, artista a vorbit…

- Iulia Vantur, in varsta de 43 de ani, renuntat la viata din Romania, pentru a trai in India, alaturi de iubitul ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare TV nu regreta decizia luata, mai ales ca a invatat foarte multe lucruri. Ea povestește acum ca decizia pe care a luat-o in urma cu 12 ani a fost una foarte…

- Detalii despre Marșul pentru viața 2024, care va avea loc la Botoșani. Traseul ales de organizatori Sambata, 30 martie 2024, va avea loc a paisprezecea ediție a Marșului pentru Viața, eveniment care se desfașoara in sute de localitați din Romania și Republica Moldova. Tema evenimentului din acest este…

- In anii 2000, localnicii din Calan (Hunedoara) deplangeau, in versuri, soarta orașului muncitoresc și marilor sale uzine metalurgice. Combinatul in care munceau mii de oameni a disparut in doar cațiva ani.

- Stabilita in Marea Britanie in urma cu 8 ani, o romana a reflectat la viața ei din Londra și a tras cateva concluzii. Le-a impartașit pe Facebook, iar internautii, mulți dintre ei, i-au dat dreptate, potrivit B1Tv. Englezii nu sunt nici reci, nici neprietenoși, ci, mai degraba, riguroși cu viața privata…

- Congresul PPE de la București este nu doar o mare intalnire politica, ci și o șansa unica pentru Romania de a-și consolida relațiile cu liderii importanți ai Europei. Intr-un moment in care solidaritatea europeana este pusa la incercare de multiple provocari, aceasta adunare impresionanta de personalitați…

- In aceasta dimineata s a stins din viata unul dintre marii maestrii ai scenei lirice romanesti, slujitor devotat al culturii constantene, reprezentant de seama al artei spectacolului liric si al culturii romanesti, se arata intr un comunicat al Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski. "Dirijor…

- In urma colectarii a peste 1 milion de telefoane mobile, operatorul Green Group, specializat in gestionarea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice iesite din uz, a recuperat 34 kg de aur, 350 de kg de argint si 15 kg de paladiu (metal rar), materiale care pot fi refolosite…